Британский след в убийстве Кириллова: MI6 растит террористов для Киева

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков, ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Без всякого сомнения, можно предположить, что российский удар по Киеву стал ответом еще и на беспрецедентную террористическую атаку украинских спецслужб.
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