Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что означают угрозы Трампа в адрес России?

Что означают угрозы Трампа в адрес России?

Трамп: "Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.

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