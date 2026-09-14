Игроки НХЛ Артемий Панарин и Игорь Шестеркин вошли в топ-лист лучших хоккеистов NHL Network

Сетевой канал NHL Network опубликовал рейтинг лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где российские хоккеисты получили высокие позиции.
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