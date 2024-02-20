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Путин примерил пуховик с надписью «бушлат из России»

Путин примерил пуховик с надписью «бушлат из России»

Глава Российской Федерации Владимир Путин во время форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» во вторник, 20 февраля, примерил пуховик, на котором было написано «бушлат из России».

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