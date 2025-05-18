Алаудинов заявил, что в центре Сум на стене написали девиз спецназа «Ахмат»

В центре украинского города Сумы на стене одного из сооружений написали девиз спецназа «Ахмат», заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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