Российская музыкальная премия впервые превращается в мюзикл

На предстоящей церемонии вручения XIII Российской музыкальной премии телеканала RU. , которая состоится 22 мая 2024 года во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой, зрителей ждет нечто новое - первый в истории мюзикл.
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