IX этнический фестиваль «Музыки мира» пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет IX этнический фестиваль «Музыки мира», сообщает ТАСС. Автор идеи и художественный руководитель смотра Ирина Ярославцева отметила, что выступление этно-музыкантов будет проходить в Парадном дворе Шереметевского дворца — Музея музыки, одного из филиалов Музея театрального и музыкального искусства.