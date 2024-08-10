IX этнический фестиваль «Музыки мира» пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет IX этнический фестиваль «Музыки мира», сообщает ТАСС. Автор идеи и художественный руководитель смотра Ирина Ярославцева отметила, что выступление этно-музыкантов будет проходить в Парадном дворе Шереметевского дворца — Музея музыки, одного из филиалов Музея театрального и музыкального искусства.
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