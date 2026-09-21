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Почти 126 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа

Почти 126 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа

Почти 126 тысяч жителей Подмосковья уже прошли вакцинацию против гриппа. В медицинские учреждения региона поступают отечественные препараты, сделать прививку бесплатно могут взрослые и дети.

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