Тула передала гуманитарную помощь медикам ВДВ

В посылку вошли автомобильные шины, инструменты, перевязочные материалы, расходники для гемодиализа, маскировочные сети, а также тульские пряники и другие необходимые вещи.
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