СМИ: Киевский режим пополняет ряды ВСУ не годными к службе украинцами

Главный редактор украинского издания «Цензор.Нет»* Юрий Бутусов** в понедельник, 27 мая, заявил, что в воинские части ВСУ на передовой присылают пополнение, которое не пригодно к службе, – сообщают местные СМИ.
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