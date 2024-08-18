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Из "учебно-летающей доски" в сотню глубоко модернизированных Як-130М: Новая РЛС, ОЭС и модернизация ракет Х-38

Из "учебно-летающей доски" в сотню глубоко модернизированных Як-130М: Новая РЛС, ОЭС и модернизация ракет Х-38

Сегодня 153 прочитали Хорошие новости к нам приходят с форума "Армия-2024" в Москве. Но хотелось бы начать с того, что на протяжении уже почти что 15 лет, в рядах отечественных ВКС имеется такая интересная учебно-боевая машина, как Як-130.

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