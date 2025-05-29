Лавров: Москва и Киев вернутся за стол переговоров 2 июня в Стамбуле

Россия подтвердила новый раунд диалога с Украиной в Турции.Русско-украинские переговоры, прерванные почти на три года, продолжаются – новый раунд прямых дипломатических контактов состоится в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
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