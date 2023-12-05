Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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В период с 05 по 14 декабря 2023 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Превентив»

С 05 по 14 декабря 2023 года на территории Северного административного округа города Москвы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Превентив», направленное на предупреждение, выявление и пресечение фактов правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, профилактических мер воздействия, предусмотренных административным и уголовным законодательством Российской Федерации, с участием территориальных органов внутренних дел.

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