Россия осудила решение Австрии объявить персонами нон грата двух дипломатов

В МИД России осудили решение Австрии объявить персонами нон грата двух российских дипломатов. «Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», — говорится в сообщении ведомства.