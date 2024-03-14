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Россия осудила решение Австрии объявить персонами нон грата двух дипломатов

Россия осудила решение Австрии объявить персонами нон грата двух дипломатов

В МИД России осудили решение Австрии объявить персонами нон грата двух российских дипломатов. «Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», — говорится в сообщении ведомства.

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