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  • Владимир Барышев
    А наш суверенитет продан нашими властными рукамиводителями, за Западные подачки и право жить там и грабить ,Россию ва...У РОССИИ НЕ ХВАТА...
  • Нина Толкачева
    Это какой же слуга может запретить своего хозяина? ВОЗ - одна из глобалистских организаций, работает под эгидой Всеми...У РОССИИ НЕ ХВАТА...
  • юрий смирнов
    запретить ВОЗ на территории РоссииУ РОССИИ НЕ ХВАТА...

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ, НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ...

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ, НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ...

На Украине Зеленский призвал срочно выехавших за пределы её незалежных границ по каким-то своим, до крайности неотложным делам, депутатов вернуться обратно.

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