ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ, НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ...

На Украине Зеленский призвал срочно выехавших за пределы её незалежных границ по каким-то своим, до крайности неотложным делам, депутатов вернуться обратно.
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