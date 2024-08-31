Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств противоправных действий в отношении местной жительницы в Краснодарском крае

В социальных медиа получила распространение информация о том, что в одном из дворов многоквартирных домов в городе Сочи водитель такси, перегородивший своим автомобилем проезд по улице, угрожал ножом местной жительнице, которая хотела проехать к своему дому на машине.
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