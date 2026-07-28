Чирков: Ограничения ЦБ затронут заёмщиков с высоким долгом

Доцент МГУ Максим Чирков рассказал о влиянии новых ограничений Банка России на заёмщиков с высокой долговой нагрузкой, поясняя, что они направлены на уменьшение рисковых кредитов без создания сложностей для добросовестных клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии