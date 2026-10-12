«Я не герой, я просто военнослужащий»

Геннадий Валерьевич Молчанов вернулся из зоны специальной военной операции после ранения.Геннадий Валерьевич Молчанов вернулся из зоны специальной военной операции после ранения.
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