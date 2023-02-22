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Госсек МИД Венгрии назвал провокатором пославшего матом Орбана словацкого министра

Госсек МИД Венгрии назвал провокатором пославшего матом Орбана словацкого министра

Министр иностранных дел Растислав Качер, пославший матом венгерского премьера Виктора Орбана, провокатор, к которому относиться нужно соответствующе.

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