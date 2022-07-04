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Главное на стройке — умение работать с людьми: В.А. Стратий

Главное на стройке — умение работать с людьми: В.А. Стратий

Что главное в работе строителя? Наверное, каждый профессионал ответит на него по-своему. Генерал-майор в отставке, военный инженер-строитель Владимир Александрович Стратий получил ответ на этот вопрос еще в начале своего профессионального пути.

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