Главное на стройке — умение работать с людьми: В.А. Стратий

Что главное в работе строителя? Наверное, каждый профессионал ответит на него по-своему. Генерал-майор в отставке, военный инженер-строитель Владимир Александрович Стратий получил ответ на этот вопрос еще в начале своего профессионального пути.
Что главное в работе строителя? Наверное, каждый профессионал ответит на него по-своему. Генерал-майор в отставке, военный инженер-строитель Владимир Александрович Стратий получил ответ на этот вопрос еще в начале своего профессионального пути.
Свежие комментарии