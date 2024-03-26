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Не только о футболе

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Утренний дайджест

Утренний дайджест

1. «Автомобилист» ликует: выбили СКА из Кубка Гагарина, выдав камбэк после 2:4 по ходу второго периода.

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Комментарии
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Лена Мисько
Хорошо, что есть Ротенберг и Медведев.... Такой фольклор!
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11 час.
Лена Мисько
Примечательно, Ротенберг как причины неудачи указал: переезд на новую арену, плохое судейство, молодость команды, травмы и тд. Но ни слово про себя.
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Лена Мисько
Футбольный клуб ЦСКА направит все доходы с матча с «Факелом» на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». При этом, в ЦСКА сообщили, что их сотрудники медицинского департамента готовы оказать всем пострадавшим консультационно-диагностическую медицинскую помощь.
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5 час.

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