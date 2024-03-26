Утренний дайджест

Хорошо, что есть Ротенберг и Медведев.... Такой фольклор!

Примечательно, Ротенберг как причины неудачи указал: переезд на новую арену, плохое судейство, молодость команды, травмы и тд. Но ни слово про себя.

Лена Мисько

Футбольный клуб ЦСКА направит все доходы с матча с «Факелом» на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». При этом, в ЦСКА сообщили, что их сотрудники медицинского департамента готовы оказать всем пострадавшим консультационно-диагностическую медицинскую помощь.