Суд в Крыму вынес приговор двоим жителям Сакского района, признанным виновными в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства.
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