Грибная осень и не думает заканчиваться. Об этом сообщил читатель «Воронежских новостей». Тёплая и дождливая погода привела к обильному урожаю грибов в Воронежской области: за 15 минут удалось собрать около 3 килограммов вёшенок.
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