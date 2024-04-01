Песков: обвинения в причастности России к «гаванскому синдрому» голословны

В Кремле считают голословными утверждения о причастности России к случаям «гаванского синдрома». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя расследование CBS и Spiegel.
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