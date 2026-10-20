© Billion Photos/Shutterstock/FOTODOMХвостатые бактериофаги — не просто самая распространенная группа вирусов бактерий (около 95% изученных в культурах), но и, по-видимому, самый многочисленный тип живых объектов на планете: по некоторым оценкам, в биосфере их порядка 10 в 31-й степени.