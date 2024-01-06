Русский крупеник из пшена с творогом

ИНГРЕДИЕНТЫ 150 г пшена 4 средних яблока 350 г творога жирностью 9% 200 г сметаны 4 яйца 30 г сливочного масла 200 г сахара соль сливочное масло, манка или сухари для формы ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Промойте пшено в холодной воде, положите в кастрюлю и залейте 300 мл кипящей воды.