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Русский крупеник из пшена с творогом

ИНГРЕДИЕНТЫ 150 г пшена 4 средних яблока 350 г творога жирностью 9% 200 г сметаны 4 яйца 30 г сливочного масла 200 г сахара соль сливочное масло, манка или сухари для формы ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Промойте пшено в холодной воде, положите в кастрюлю и залейте 300 мл кипящей воды.

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