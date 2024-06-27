💻 В Крыму продолжаются массированные DDoS-атаки на интернет-провайдеров «Проводятся работы по отражению атак.
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💻 В Крыму продолжаются массированные DDoS-атаки на интернет-провайдеров «Проводятся работы по отражению атак.