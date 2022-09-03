Агентство Bloomberg: решение запретить RT в ЕС и блокировки в соцсетях не помешали «процветанию» телеканала

Агентство Bloomberg в своей публикации отметило успехи телеканала RT в Латинской Америке. В обзорной статье говорится, что решение запретить вещание телеканала в Евросоюзе и блокировки аккаунтов в социальных сетях не помешали «процветанию» RT.
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