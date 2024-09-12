В Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом. Инцидент произошел 12 сентября на реке Волге, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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