Когда выгоднее брать отпуск в 2027 году: названы месяцы, которые помогут сохранить зарплату Елена ГалицкаяЯнварь и май могут оказаться не лучшим выбором для тех, кто хочет отдохнуть и при этом не потерять в деньгах.