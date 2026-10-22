Когда выгоднее брать отпуск в 2027 году: названы месяцы, которые помогут сохранить зарплату Елена ГалицкаяЯнварь и май могут оказаться не лучшим выбором для тех, кто хочет отдохнуть и при этом не потерять в деньгах.
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