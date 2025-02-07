Короткометражные истории о жизни, дружбе и любви покажут в Добролюбовке

8 февраля в 17:00 в библиотек состоится кинопоказ в рамках Международного фестиваля «Дни короткометражного кино»В программе — пять свежих короткометражных фильмов 2024 года, созданных на студии имени Горького.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии