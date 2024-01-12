В Слободском районе будут судить директора предприятия, обвиняемого в нарушении правил охраны окружающей среды

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей в апреле 2023 года была выявлена публикация, в которой содержались сведения о том, что вблизи деревни Салтыки Слободского района деревообрабатывающее предприятие сбрасывает сточные воды на рельеф местности.