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Вятка Областная

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В Слободском районе будут судить директора предприятия, обвиняемого в нарушении правил охраны окружающей среды

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей в апреле 2023 года была выявлена публикация, в которой содержались сведения о том, что вблизи деревни Салтыки Слободского района деревообрабатывающее предприятие сбрасывает сточные воды на рельеф местности.

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