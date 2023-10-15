Хабаровский «Амур» начал проверку инцидента с хоккеистом Хохлачёвым

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» начал проверку по поводу инцидента с нападающим команды Александром Хохлачёвым, который в ночь на 15 октября якобы в шутку залез на крышу автомобиля одного из местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии