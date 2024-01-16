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Русская весна

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Время отвечать: Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС

Время отвечать: Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС

Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза.

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Комментарии
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Ed Red
Аудит самих себя не бывает с последствиями для самих себя. Все будет тип-топ
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21 час.
лл
лина любимцева
ФИГ ИМ, А НЕ АУДИТ!! &quot;Что свозу упало, то пропало&quot;...  Аудиты будут биться с призраками. Если выживут и не чокнутся - их счастье... Тоже, нашли с кем связаться: с вороватым жЫдо-бандэрьем...
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20 час.

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