Время отвечать: Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС

Аудит самих себя не бывает с последствиями для самих себя. Все будет тип-топ

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лина любимцева

ФИГ ИМ, А НЕ АУДИТ!! "Что свозу упало, то пропало"... Аудиты будут биться с призраками. Если выживут и не чокнутся - их счастье... Тоже, нашли с кем связаться: с вороватым жЫдо-бандэрьем...