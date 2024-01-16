Время отвечать: Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС

Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Иран нанес удар баллистическими ракетами по консульству и базе армии США — подробности (ВИДЕО)
- Армия России готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл линий обороны ВСУ — ISW
- Взрывы в нескольких областях Украины, Армия России подняла стратегическую авиацию и наносит ракетные удары по целям (КАРТА, ВИДЕО)
Свежие комментарии