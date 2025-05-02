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Дэвиду Бекхэму — 50 лет: главный метросексуал мира увлекся огородом (фото)

Дэвиду Бекхэму — 50 лет: главный метросексуал мира увлекся огородом (фото)

Знаменитому футболисту, бизнесмену, модели, любящему мужу и отцу Дэвиду Бекхэму исполняется 50 лет. Трудно поверить, ведь недавно он блистал в составе «МЮ», потом стал мужем Виктории из Spice Girls, а затем и вовсе открыл новое понятие в мире шоу-бизнеса.

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