Знаменитому футболисту, бизнесмену, модели, любящему мужу и отцу Дэвиду Бекхэму исполняется 50 лет. Трудно поверить, ведь недавно он блистал в составе «МЮ», потом стал мужем Виктории из Spice Girls, а затем и вовсе открыл новое понятие в мире шоу-бизнеса.