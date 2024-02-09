Песков: в США будут внимательно изучать взятое Карлсоном интервью у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что в США будут очень внимательно изучать и анализировать интервью, которое дал российский лидер Владимир Путин американскому журналисту Такеру Карлсону.
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