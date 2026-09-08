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ВЕСТИ КРЫМ

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Российские военные надежно прикрывают небо Херсонской области от украинских дронов

Российские военные надежно прикрывают небо Херсонской области от украинских дронов

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения противовоздушной обороны 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно показывают высокую эффективность в отражении воздушных угроз на Каховском направлении.

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