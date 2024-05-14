Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор Иванов
    А пусть заходят. Огребут по первое число. Будет что рассказать на совете Европы - этом сборище пидо...совЭстония готова вз...
  • Геннадий Бережнов
    Запретим двойное гражданство и ИХ станет меньше? Кто запретит то? Володин в Думе попытался и сразу сдулся!"Доносчики", кото...
  • Геннадий Бережнов
    Такая же дура как и многие в этой культурной стае Любимовой!Лично я не верю в...

Вучевич: Сербия поддерживает территориальную целостность стран, включая Украину

Вучевич: Сербия поддерживает территориальную целостность стран, включая Украину

Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер © Фото : Министарства одбране и Војске Србиј Милош Вучевич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Сергей Бунцов
Сербия не верно оглашает проблему, мы поддерживаем Сербию в этом! Но проблема с Украиной сильно отличается, сербы очень давно владеет Косово, а юго- восток бывшей Украины заселялся одновременно русскими и украинцами, это не однозначно украинская территория, тем более там с 2014 г. тирания и были референдумы. А если Сербию обвинили в тирании, то пусть им докажут, что Украина имеет право убивать ради целостности, а Сербия нет. Объясните это Вучевичу.
Ответить
17 час.
людмила михайлик
Сербию поддерживала всегда Россия, а не Украина,она убивала людей с 2014года, можно было решить мирно
Ответить
6 час.
Леонид Руси
Пофиг ему всё... Вучич так говорит, чтобы оккупированные албанцами земли вернуть в будущем.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх