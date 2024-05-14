Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер © Фото : Министарства одбране и Војске Србиј Милош Вучевич.
Вучевич: Сербия поддерживает территориальную целостность стран, включая Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Сергей Бунцов
Сербия не верно оглашает проблему, мы поддерживаем Сербию в этом! Но проблема с Украиной сильно отличается, сербы очень давно владеет Косово, а юго- восток бывшей Украины заселялся одновременно русскими и украинцами, это не однозначно украинская территория, тем более там с 2014 г. тирания и были референдумы. А если Сербию обвинили в тирании, то пусть им докажут, что Украина имеет право убивать ради целостности, а Сербия нет. Объясните это Вучевичу.
Ответить
17 час.
людмила михайлик
Сербию поддерживала всегда Россия, а не Украина,она убивала людей с 2014года, можно было решить мирно
Ответить
6 час.
Леонид Руси
Пофиг ему всё... Вучич так говорит, чтобы оккупированные албанцами земли вернуть в будущем.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии