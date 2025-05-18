Сохранить экосистему: почему на природе важно держать собаку на поводке

Прогулка на природе с питомцем — одно из любимых занятий владельцев собак. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили горожанам о правилах поведения на зеленых территориях.
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