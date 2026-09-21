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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков пропустил 5 шайб в выставочном матче с «Флоридой». Вратарь «Каролины» провел всю игру, отразив 28 из 33 бросков

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков принял участие в выставочном матче с «Флоридой» (3:6).  27-летний россиянин провел полную игру и отразил 28 бросков из 33.

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