"450:1 в нашу пользу" За ограбление бабушки прижали целый муравейник

Денис Зарюгин

Хорошо было бы, если бы Бастрыкин силами своего СК, совместно с ФСБ и Прокуратурой проверили ФМС со всеми региональными управлениями за последние 10 лет по вопросу выдачи российского гражданства мигрантам из Средней Азии и Закавказья, особенно по программе переселения "соотечественников". Вот где просто рассадник коррупции.