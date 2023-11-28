"450:1 в нашу пользу" За ограбление бабушки прижали целый муравейник

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Денис Зарюгин
Хорошо было бы, если бы Бастрыкин силами своего СК, совместно с ФСБ и Прокуратурой проверили ФМС со всеми региональными управлениями за последние 10 лет по вопросу выдачи российского гражданства мигрантам из Средней Азии и Закавказья, особенно по программе переселения &quot;соотечественников&quot;. Вот где просто рассадник коррупции.
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2 час.
Тамара Елисеева
Конечно, было бы здорово!
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40 мин.

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