Mash: В Донецке задержан сослуживец экс-адвоката Эльмана Пашаева

В Донецке по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержан его сослуживец Фаик Гасанов. Как сообщает Telegram-канал Mash, через него правозащитник мог предлагать заключенным, которые подписали контракт с Минобороны РФ, отсидеться в тылу за деньги.
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