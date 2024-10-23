Mash: В Донецке задержан сослуживец экс-адвоката Эльмана Пашаева

В Донецке по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержан его сослуживец Фаик Гасанов. Как сообщает Telegram-канал Mash, через него правозащитник мог предлагать заключенным, которые подписали контракт с Минобороны РФ, отсидеться в тылу за деньги.