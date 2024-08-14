BMW представила зеркала-дисплеи

Германская компания BMW не оставляет звания технологического лидера в стане автопроизводителей. Недавно компания разработала и представила интересную новинку, которая позволяет добиться сразу двух целей – персонализировать автомобиль в соответствии с предпочтениями и вкусами владельцев и придать ему дополнительный функционал.