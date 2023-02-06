Глава НХЛ ответил легенде хоккея на требование отстранить россиян от игр

Хоккей , 06 фев, 09:01 0 Глава НХЛ ответил легенде хоккея на требование отстранить Овечкина и других россиян Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил уверенность, что мнение Доминика Гашека не отражает позицию чешского народа или руководства страны Доминк Гашек во время выступления за «Спартак» (Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов) Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил несогласие с позицией легендарного чешского хоккеиста Доминика Гашека, который не раз требовал отстранить всех россиян от участия во всех турнирах.