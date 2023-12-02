«Прошу прощения у русского народа» — певец Шарлот раскаялся в зале суда. Озвучена мера пресечения!

Сегодня состоялся суд по делу скандального певца Шарлота. Напомним, Эдуард (настоящее имя артиста), находясь в эмиграции, сжег на камеру свой российский паспорт, а также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес представителей российской власти и народа.
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