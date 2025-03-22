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Осквернение статуи Уэйна Гретцки в Эдмонтоне вызывает недоумение

Осквернение статуи Уэйна Гретцки в Эдмонтоне вызывает недоумение

В Эдмонтоне неизвестные осквернили статую знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки, забросав её фекалиями.

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