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Захарова: Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды

Захарова: Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды

Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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