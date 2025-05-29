Захарова: Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды

Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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