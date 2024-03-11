Андрей Коваленко помог сахалинской компании получить Сертификат здоровья в сжатые сроки

В начале марта 2024 года к Уполномоченному с жалобой обратилось ООО «Дивия Фарм Сахалин» (далее Общество), осуществляющее деятельность в сфере производства и переработки водных биологических ресурсов на территории Сахалинской области.
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