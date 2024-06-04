Суд вынесет приговор за взятку экс-полковнику ФСБ Дмитрию Фролову

Московский гарнизонный военный суд 4 июня огласит приговор бывшему замначальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Дмитрию Фролову и акционеру банка «Кредитимпэкс» Георгию Шкурко по делу о взятках в особо крупном размере.
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