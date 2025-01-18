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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хасбик провел стердаун с Перейрой и ударил его лбом по носу

Хасбик провел стердаун с Перейрой и ударил его лбом по носу

Блогер ударил чемпиона UFC лбом в нос. Перейра упал, улыбнулся и пожал Хасбику руку. Перейра пошутил, что подерется на UFC 311: «Чама на пути в Лос-Анджелес» Перейра намекнул на анонс следующего боя: «Будут хорошие новости, шама».

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